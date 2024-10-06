Артур Бетербиев: «Бенавидес? Никогда не смотрел его бои. Я не слишком большой фанат бокса»
Артур Бетербиев не планирует завершать карьеру.
«Подерусь ли я с Давидом Бенавидесом? Посмотрим. Давайте поговорим об этом после поединка с Биволом. Честно говоря, я никогда не смотрел бои Бенавидеса. Я не слишком большой фанат бокса.
Завершение карьеры? Я чувствую себя молодым. Мне 39 лет, но я еще молод. Пока все хорошо, мне нравится моя работа. Не могу сказать, как долго, но если не будет травм, то буду продолжать боксировать», – заявил чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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