Артур Бетербиев: «Бенавидес? Никогда не смотрел его бои. Я не слишком большой фанат бокса»

Артур Бетербиев не планирует завершать карьеру.

«Подерусь ли я с Давидом Бенавидесом ? Посмотрим. Давайте поговорим об этом после поединка с Биволом. Честно говоря, я никогда не смотрел бои Бенавидеса. Я не слишком большой фанат бокса.

Завершение карьеры? Я чувствую себя молодым. Мне 39 лет, но я еще молод. Пока все хорошо, мне нравится моя работа. Не могу сказать, как долго, но если не будет травм, то буду продолжать боксировать», – заявил чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»

5 главных нокаутов Артура Бетербиева – самого кровожадного российского боксера