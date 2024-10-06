Бонусы UFC 307: Перейра против Раунтри – лучший бой. Бакли и Спэнн – лучшее выступление

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 307.

Хоакин Бакли и Райан Спэнн получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Лучшим поединком турнира UFC 307 назван бой Алекса Перейры и Халила Раунтри . Оба бойца также получат дополнительные $50 тысяч в виде бонусов.

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