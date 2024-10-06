Бонусы UFC 307: Перейра против Раунтри – лучший бой. Бакли и Спэнн – лучшее выступление
Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 307.
Хоакин Бакли и Райан Спэнн получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера.
Лучшим поединком турнира UFC 307 назван бой Алекса Перейры и Халила Раунтри. Оба бойца также получат дополнительные $50 тысяч в виде бонусов.
Уайт – о поединке Перейра – Раунтри: «Какой адский бой. Халил – другой уровень крутизны»
Судейские записки боя Перейра – Раунтри: «Халил единогласно вел после трех раундов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC
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