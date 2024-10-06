Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»
Дана Уайт пришел на пресс-конференцию в крови Халила Раунтри.
«У меня кровь? А, нет, я не тренировался. Это кровь... Халила, да, его. Не моя», – объяснил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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