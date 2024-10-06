Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»

Дана Уайт пришел на пресс-конференцию в крови Халила Раунтри.

«У меня кровь? А, нет, я не тренировался. Это кровь... Халила, да, его. Не моя», – объяснил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»

Перейра трижды защитил титул за 175 дней. Это рекорд UFC