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Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»

Дана Уайт пришел на пресс-конференцию в крови Халила Раунтри.

«У меня кровь? А, нет, я не тренировался. Это кровь... Халила, да, его. Не моя», – объяснил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»

Перейра трижды защитил титул за 175 дней. Это рекорд UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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Халил Раунтри
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