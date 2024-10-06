Судейские записки боя Перейра – Раунтри: «Халил единогласно вел после трех раундов»

Опубликованы судейские записки поединка Перейра – Раунтри.

Судьи единогласно отдали первые два раунда Раунтри, тогда как третий отрезок посчитали за Перейрой.

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?

Перейра забил Раунтри у клетки