Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»
Магомед Анкалаев отреагировал на победу Перейры в поединке с Ракичем.
«Поздравляю обоих бойцов, это был отличный бой. Я рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно сделать свою работу: победить Александра Ракича, а после этого прикончить Алекса», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса (06.10 08:15)
Анкалаев подерется с Ракичем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Перейра забил Раунтри у клетки
Перейра – после победы над Раунтри: «Во втором раунде я понял, что Халил уже не такой прыткий. Планирую защищать пояс и дальше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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