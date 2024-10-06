Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»

Магомед Анкалаев отреагировал на победу Перейры в поединке с Ракичем.

«Поздравляю обоих бойцов, это был отличный бой. Я рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно сделать свою работу: победить Александра Ракича , а после этого прикончить Алекса», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса (06.10 08:15)

Анкалаев подерется с Ракичем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Перейра забил Раунтри у клетки

Перейра – после победы над Раунтри: «Во втором раунде я понял, что Халил уже не такой прыткий. Планирую защищать пояс и дальше»