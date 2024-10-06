Перейра хочет перерыв: «Я заслужил отдых. Не буду говорить, что случилось, но это был один из самых сложных лагерей»

Алекс Перейра хочет длительный перерыв после боя с Халилом Раунтри.

«Я думаю, что заслужил немного отдыха после этой победы. Я не буду говорить, что именно случилось, но это был один из самых сложных для меня лагерей. Происходило много неприятных событий», – объяснил чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

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