Перейра хочет перерыв: «Я заслужил отдых. Не буду говорить, что случилось, но это был один из самых сложных лагерей»
Алекс Перейра хочет длительный перерыв после боя с Халилом Раунтри.
«Я думаю, что заслужил немного отдыха после этой победы. Я не буду говорить, что именно случилось, но это был один из самых сложных для меня лагерей. Происходило много неприятных событий», – объяснил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?
Уайт пришел на пресс-конференцию с кровью на руке: «Это кровь Раунтри. Не моя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости