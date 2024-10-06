Макгрегор – в соцсетях: «Перейра против Джонса»
Конор Макгрегор хочет увидеть бой Алекса Перейры и Джона Джонса.
«Перейра против Джонса», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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