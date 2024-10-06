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Макгрегор – в соцсетях: «Перейра против Джонса»

Конор Макгрегор хочет увидеть бой Алекса Перейры и Джона Джонса.

«Перейра против Джонса», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Гловер Тейшейра: «Джонс или Миочич? Верю, что Перейра их побьет»

Перейра не хочет менять дивизион: «Предпочел бы защищать свой пояс. Переход отнимает много сил и времени»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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