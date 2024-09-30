Алекс Перейра: «Согласен с Уайтом. Джонс – лучший до тех пор, пока не закончит карьеру»
Алекс Перейра согласен с президентом UFC, что Джонс – лучший боец промоушена.
«Пока Джон Джонс активен, как говорит Дана Уайт, он лучший», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Уайт − о желании Джонса завершить карьеру: «Посмотрим, что случится после боя»
Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
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