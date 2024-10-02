Гловер Тейшейра: «Джонс или Миочич? Верю, что Перейра их побьет»
Гловер Тейшейра считает, что Алекс Перейра победит Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Перейра обладает невероятной нокаутирующей силой. Если он поднимется [в тяжелый вес], эти парни его не побьют. У них будут те же шансы, что и у других [в полутяжелом весе]. Халил [Раунтри], Джон Джонс или Стипе Миочич? Верю, что Перейра их побьет», – сказал экс-боец UFC Гловер Тейшейра.
6 октября Алекс Перейра проведет защиту титула в полутяжелом весе против Халила Раунтри на UFC 307.
Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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