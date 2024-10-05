Перейра не хочет менять дивизион: «Предпочел бы защищать свой пояс. Переход отнимает много сил и времени»
Алекс Перейра не планирует менять весовую категорию.
«Смена дивизиона? Я бы предпочел защитить свой пояс. Переход займет некоторое время и потребует дополнительной подготовки. Так что прямо сейчас я идеально чувствую себя в полутяжелом весе.
С Джоном Джонсом мы обсуждали только тренировку. Потому что Джон сказал, что хочет закончить после поединка со Стипе Миочичем. Хочу немного поучиться у него. Я непредвзятый парень, так что думаю, что это классная идея», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
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