Перейра не хочет менять дивизион: «Предпочел бы защищать свой пояс. Переход отнимает много сил и времени»

Алекс Перейра не планирует менять весовую категорию.

«Смена дивизиона? Я бы предпочел защитить свой пояс. Переход займет некоторое время и потребует дополнительной подготовки. Так что прямо сейчас я идеально чувствую себя в полутяжелом весе.

С Джоном Джонсом мы обсуждали только тренировку. Потому что Джон сказал, что хочет закончить после поединка со Стипе Миочичем . Хочу немного поучиться у него. Я непредвзятый парень, так что думаю, что это классная идея», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

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