Легковес АСА Рамос: «Не согласен, что Махачев − первый в рейтинге P4P UFC»

Дэви Рамос заявил, что Ислам Махачев не заслуживает первого места в рейтинге P4P UFC.

«Если честно, не согласен с тем, что Махачев занимает первое место в рейтинге P4P. Мой топ-5 выглядит следующим образом: Джон Джонс , Алекс Перейра , Ислам Махачев , Алешандре Пантожа и Дрикус дю Плесси», − сказал легковес ACA Дэви Рамос.

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