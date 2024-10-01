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Легковес АСА Рамос: «Не согласен, что Махачев − первый в рейтинге P4P UFC»

Дэви Рамос заявил, что Ислам Махачев не заслуживает первого места в рейтинге P4P UFC.

«Если честно, не согласен с тем, что Махачев занимает первое место в рейтинге P4P. Мой топ-5 выглядит следующим образом: Джон Джонс, Алекс Перейра, Ислам Махачев, Алешандре Пантожа и Дрикус дю Плесси», − сказал легковес ACA Дэви Рамос.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
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logoИслам Махачев
logoАлекс Перейра
logoДрикус дю Плесси
logoАлешандре Пантожа
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