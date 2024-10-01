Легковес АСА Рамос: «Не согласен, что Махачев − первый в рейтинге P4P UFC»
Дэви Рамос заявил, что Ислам Махачев не заслуживает первого места в рейтинге P4P UFC.
«Если честно, не согласен с тем, что Махачев занимает первое место в рейтинге P4P. Мой топ-5 выглядит следующим образом: Джон Джонс, Алекс Перейра, Ислам Махачев, Алешандре Пантожа и Дрикус дю Плесси», − сказал легковес ACA Дэви Рамос.
Конор не планирует драться с Махачевым (ТАСС)
Стерлинг – о тренировке Махачева с Нурмагомедовым: «Два чемпиона. С удовольствием поспарринговал бы пару раундов с ними»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости