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Шаблий – о причинах поражения Нурмагомедову: «Состояние было такое подорожное, как инфекция. Вес тяжело уходил. Команда знала, что есть проблемы»

Александр Шаблий пожаловался на проблемы со здоровьем перед поединком с Усманом.

«Моя бдительность усыпляла все симптомы, когда я болел. Вес тяжело уходил. На утро оставалось пять с половиной килограмм, хотя обычно у меня три остается. Но я сделал вес, как бы тяжело ни было.

Я думаю, если вес согнал, значит, уже все хорошо. А состояние было такое подорожное, как инфекция. Ребята из моей команды знали, что что-то идет не так. Но я им говорил, что восстановлюсь, отдохну и все будет нормально», – признался боец Bellator Александр Шаблий.

Напомним, 8 сентября Шаблий проиграл единогласным решением судей Усману Нурмагомедову.

Шаблий − об Усмане: «Это крепкий парень, очень дисциплинированно слушал Хабиба»

Шаблий − о бое с Нурмагомедовым: «В UFC наблюдали за нами, им понравился поединок»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
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