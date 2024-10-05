Шаблий – о причинах поражения Нурмагомедову: «Состояние было такое подорожное, как инфекция. Вес тяжело уходил. Команда знала, что есть проблемы»
Александр Шаблий пожаловался на проблемы со здоровьем перед поединком с Усманом.
«Моя бдительность усыпляла все симптомы, когда я болел. Вес тяжело уходил. На утро оставалось пять с половиной килограмм, хотя обычно у меня три остается. Но я сделал вес, как бы тяжело ни было.
Я думаю, если вес согнал, значит, уже все хорошо. А состояние было такое подорожное, как инфекция. Ребята из моей команды знали, что что-то идет не так. Но я им говорил, что восстановлюсь, отдохну и все будет нормально», – признался боец Bellator Александр Шаблий.
Напомним, 8 сентября Шаблий проиграл единогласным решением судей Усману Нурмагомедову.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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