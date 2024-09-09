Усман Нурмагомедов – о Шаблие: «Мне всего 26 лет, но когда ему было столько же, то никто даже о нем не слышал»
Усман Нурмагомедов ответил на критику Александра Шаблия перед боем
«Мой план? Драться. Я знаю, на что способен. Могу бить руками и ногами, бороться – я боец ММА. Поэтому я здесь. Я хотел показать миру, кто я такой, открыть свое сердце. Думаю, что сделал это.
Когда Александр Шаблий сказал, что я мало дерусь, но быстро получил титульник, то я подумал: «Мне всего 26 лет, но когда ему было столько же, то никто даже о нем не слышал». Сейчас он в расцвете сил и в своем лучшем состоянии. Это лишнее доказательство моей правоты», – заявил чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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