Вартанян – о поражении Шаблия: «Он высокий. Нужно было работать по «этажам». Александр работал вторым номером, будто чего-то боялся

Эдуард Вартанян назвал ошибки Шаблия в бою с Нурмагомедовым

«Усман все сделал правильно. Он работал в своем стиле. Важно не дать сопернику работать в своей манере. Нурмагомедов действовал на привычной дистанции. Даже были попытки борьбы от Александра. Чисто тактическая ошибка со стороны Шаблия . Он слишком много работал вторым номером, не обострял, будто чего-то опасался.

Против Нурмагомедова надо навязывать свой темп, давить и работать первым номером. Я бы сделал именно так. Все-таки он высокий боец, поэтому надо работать «по этажам», – сказал боец MMA Эдуард Вартанян .

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.

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