Судейские записки боя Нурмагомедов – Шаблий: двое судей отдали Усману все раунды

Опубликованы судейские записки поединка Нурмагомедов – Шаблий

Двое судей отдали победу Усману со счетом 49-46, один посчитал его победу со счетом 50-45.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением и защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе.

Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе