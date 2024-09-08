Судейские записки боя Нурмагомедов – Шаблий: двое судей отдали Усману все раунды
Опубликованы судейские записки поединка Нурмагомедов – Шаблий
Двое судей отдали победу Усману со счетом 49-46, один посчитал его победу со счетом 50-45.
Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением и защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе.
Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»
Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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