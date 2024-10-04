ACA 180: Гаджиев разгромил Гафорова, Байдулаев задушил Бибулатова и другие бои

В Грозном (Чеченская республика) проходит турнир ACA 180, в главном бою которого состоится полуфинал Гран-при и титульный бой в наилегчайшем бою между Курбаном Гаджиевым (20-3) и Адамом Гафоровым (15-4). Гаджиев победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45), защитил титул и вышел в финал Гран-при.

В соглавном бою Мехди Байдулаев (17-2) задушил Магомеда Бибулатова (21-3) в первом раунде.

Другие бои:

Абдул-Рахман Дудаев (32-9) нокаутировал Даниэля Оливейру (29-10-1) во втором раунде;

Мухамед Коков (20-10) победил Дави Рамоса (12-7) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 28-29);

Сулум Баталов (8-0) победил Руслана Габараева (6-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

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