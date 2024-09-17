Немков не исключает переход в российский промоушен: «Не считаю это понижением. Если в Россию, то в ACA»
Вадим Немков не исключает переход в российский промоушен.
«Переход в российскую лигу не считаю понижением. Если в Россию, то в ACA. Там серьезная оппозиция в полутяжелом и тяжелых весах. Главное, чтобы устраивали условия и договоренности. У меня нет такого, что, если не получится там, то я и в ACA не пойду.
Есть другой момент. Чемпион ACA – Евгений Гончаров, с которым мы хорошо общаемся. И помогать нам приехал Кирилл Корнилов. В этом плане не хотелось бы с ними драться», – заявил победитель Гран-при Bellator Вадим Немков.
Немков – об отсутствии боев в PFL: «Обижен на организацию, а не на Бейдера. Если он снимается в кино, то сделайте временный титул»
Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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