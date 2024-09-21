Чемпион ACA Гончаров − о Карпине: «У него есть характер победителя, из него бы вышел хороший боец»

Евгений Гончаров считает, что Валерий Карпин мог бы стать бойцом ММА.

«Он крутой человек, его манера поведения и общения импонируют мне. У него есть авторитет, характер победителя. Когда он играл в футбол, показывал это на поле.

Для него не было авторитетов среди соперников даже в чемпионате Испании. И в сборной России аналогично.

Он всегда отстаивает свою точку зрения, молодец! Думаю, из него бы получился хороший боец», − сказал чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров .

Валерий Карпин − главный тренер сборной России и «Ростова». При нем национальная команда заняла второе место в отборочной группе перед чемпионатом мира 2022 года.

Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги. Он сказал Кортаве: «Я не против. Но представьте, что Дивеев, например, получит травму. Что потом ЦСКА скажет РФС?»

Карпин о встрече с Мажичем: «Провел бесполезный час, лучше бы поспал после переезда. Зачем нужен ВАР, если он не вмешивается – нельзя быть наполовину беременным»