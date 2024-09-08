«В США tough motherfucker – комплимент, у нас – оскорбление». Дагестанец из ACA, который привез Забита в Америку

Интервью с Тимуром Валиевым.

Боец Тимур Валиев дрался в PFL, выступал в UFC, снимался в шоу TUF и был одним из первых россиян, кто начал тренироваться в США.

8 сентября на турнире ACA 179 Валиев подерется с Махарбеком Каргиновым. Перед боем он рассказал:

• как его в первый день в США хотел нокаутировать соперник Петра Яна

• почему американцы не считают слово motherfucker оскорблением

• как на спарринг Забита Магомедшарипова собрался смотреть весь зал

• о советских методиках в зале UFC PI

• про серьезный разговор с Шоном Стриклендом из-за шуток про религию

• почему бойцу ММА нет смысла тренироваться с олимпийской сборной по борьбе

«В Нью-Джерси жил в семье родителей жены Фрэнки Эдгара в подвальном помещении»

– Вы были одним из первых российских бойцов, кто стал регулярно ездить на сборы в США. Когда появилась такая идея?

– С самого раннего возраста, когда смотрел турниры UFC и наблюдал за тренировками Грега Джексона, Рикардо Алмейды, Хензо Грейси. Я всегда мечтал окунуться в эту атмосферу, потренироваться с этими людьми, посмотреть, узнать школу.

Я стремился к этому, потому что на тот момент существовали отдельные дисциплины, соответственно, были тренеры-выходцы из борьбы, бокса, самбо, но не из ММА. По сути, на тот момент в России даже тренеров по джиу-джитсу и грэпплингу не было. Они появились позже.

– Вы тренировались у Марка Генри. То есть полетели в США именно в его зал?

– Нет, изначально я собирался тренироваться в зале Грега Джексона. В 2013 году полетел к Рустаму Хабилову, который тогда дрался в UFC с Янси Медейросом. Там же встретился с Шахбулатом Шамхалаевым после его победы в Гран-при Bellator.

За ужином нашему на тот момент менеджеру пришло смс от Марка Генри, что они хотят пригласить Шахбулата на спарринги с Фрэнки Эдгаром. У Шахбулата была небольшая травма, он не мог, а я, услышав это, напросился. Так попал к ним в зал, где поработал с Хензо Грейси, Фрэнки Эдгаром, познакомился и поборолся с Али Абдул-Азизом.

После этого по возможности посещал тренировки Марка Генри. Но я пробыл там всего месяц, много не поработал. В основном приходил на спарринги. Пару раз с Марком мы постояли на лапах.

Кроме Генри, в зале работает выдающийся тренер, боец, грэпплер Рикардо Алмейда. Он двукратный призер чемпионатов ADCC и один из сильнейших грэпплеров, уступал Андре Гальвао близкими решениями. Российская аудитория должна знать его по UFC – он проигрывал нашему Андрею Семенову.

Так состоялось мое первое знакомство с командой Марка Генри. Во второй приезд в 2014 году я уже тренировался в команде Грега Джексона и Майкла Винкелджона.

– Помните первый день в США?

– Менеджер отвел меня в зал Tiger Schulmann, где проходили спарринги. У меня состоялся достаточно жесткий спарринг с Джимми Риверой. Он не проявил никакой солидарности и хотел в прямом смысле меня вырубить. Когда ты сразу после перелета, бывает тяжело, поэтому на спарринге мне досталось. После этого я целенаправленно набрал форму и вернулся. Картина нашей работы была уже совсем другой.

– То есть вы, по сути, провели с Риверой два боя вместо спарринга.

– Да, спарринг получился как бой. Пришлось нормально выхватить. К концу сбора я пришел в зал, вызвал Риверу на спарринг и посадил его на пятую точку.

– При этом я слышал, что бойцы в США не любят спарринговать жестко. Что они могут просто снять перчатки и уйти, если спарринг-партнер начал жестить.

– Есть такое, но не во всех залах и не со всеми спарринг-партнерами. В случае с Риверой я рассчитывал на гостеприимство в первый день, чтобы легко подвигаться. Но в целом ребята работают очень аккуратно. Есть определенные дни, когда они могут выложиться, дать хороший темп и зарубиться. При этом если я боксирую с парнем, у которого скоро бой, то не пытаюсь выиграть, а стараюсь помочь и дать поработать.

– Как выглядели спарринги с Фрэнки Эдгаром?

– Я пытался себя показать. После ситуации в Tiger Schulmann думал, что все будет жестко. Но Фрэнки – настоящий джентльмен. Он работал со мной аккуратно и показывал класс. На спарринге с ним я получал удовольствие и понимал, как сильно расту. После этого семь лет я с ним боксировал.

Несмотря на то, что я ездил и в другие залы, когда у Эдгара был тренировочный лагерь, он всегда приглашал меня как спарринг-партнера. Мы бережно друг к другу относились. Конечно, были жесткие спарринги, но без запрещенных ударов.

– Вы говорили, что Эдгар повлиял на вашу карьеру и подписал вас в UFC. Как это было?

– Во время пандемии я видел, что UFC подписывает многих ребят. Того же Хамзата Чимаева. То есть бойцы слетали с поединков и многих подписывали на коротких уведомлениях. Я вылетел в Америку и ждал момента, что меня позовут. Тогда же Фрэнки обсуждал с Даной Уайтом продление контракта. Во время разговора он попросил Дану меня подписать.

– Еще вы рассказывали, что долгое время жили дома у родителей Эдгара – причем бесплатно.

– Я жил у родителей его жены, у мистера Джерри и миссис Дебби – очень их люблю. Они помогали не только мне, но и многим ребятам, которые у нас гостили. Они очень добрые и хорошие люди.

– Эдгар сам предложил у них поселиться?

– Меня поселили там, когда я впервые приехал в Нью-Джерси. Все спарринг-партнеры Фрэнки жили в этом доме – он огромный, трехэтажный, с частным двором. Меня заселили в бэйсмент – то есть в подвальное помещение. Там же жил Эдсон Барбоза с семьей, в другой комнате – Марлон Мораес. Мы поселились с Георгием Караханяном в другой части дома.

В первый раз я приехал на две недели, когда Фрэнки готовился к бою с Юраем Фэйбером. Наверное, я хорошо себя проявил, потому что они сказали, чтобы я больше никуда не уезжал, и выделили комнату. Когда Барбоза купил дом и бэйсмент освободился, я заехал туда. Там был отдельный вход, чтобы не ходить через общий. Ко мне уже приехали ребята – Забит Магомедшарипов, Магомед Магомедов, Саид Нурмагомедов, Магомед Бибулатов, Муслим Салихов.

«Стрикленд сказал, что если кто-то еще поругается над исламом, то сам ему втащит»

– Вы провели много времени в США. Какие особенности заметили в менталитете американцев?

– В США очень вежливые и улыбчивые люди. Это главная особенность. Я в этом плане сам многому у них научился.

– Правда, что в США невкусные овощи и фрукты?

– Там большая разница в классе. Например, ты можешь пойти в магазин Walmart и накупить еды на $100. А можно пойти в Organic и потратить $300. На самом деле вкус еды сильно отличается. Питаться органикой очень дорого, но неорганикой опасно, потому что если начнешь есть сладости, то может быстро развиться сахарная зависимость. Можно растолстеть.

– Ислам Махачев недавно чуть не дал пощечину Дастину Порье за слово motherfucker, Альберт Дураев звал Шона Стрикленда на разговор за его шутки про религию. Объясняли американцам, что какие-то вещи говорить нельзя?

– Я был инициатором разговора Альберта со Стриклендом и находился рядом. Альберт дружил с Шоном, они вместе спарринговали, поэтому было неправильно задевать религию, а потом обниматься с нами в зале и боксировать. Объяснили, что не стоит так делать.

На самом деле Стрикленд – неплохой парень, типичный американец. Ему нет разницы, что говорить, он просто болтает. Очень прикольный пацан. Попросили его: «Пожалуйста, не делай так, это неправильно и некрасиво. Ты нам нравишься. Мы вместе тренируемся и помогаем друг другу, но ты пишешь в твиттере то, что нас задевает». Шону стало так приятно, что мы подошли к нему и поговорили. Стрикленд сказал, что если кто-то еще поругается над исламом, то сам ему втащит.

А что касается motherfucker, у нас просто разное понимание этого слова. Например, у американцев сказать «ты крепкий сукин сын» значит, что ты крутой. Они так даже про себя говорят. У нас это оскорбление. Или они часто говорят: «You tough motherfucker». Это значит: «Ты крепкий, мать твою». У американцев это комплимент, а у нас – оскорбление матери. Когда это понимаешь, то уже не относишься к этому слову как к оскорблению.

– Заметили ли что-то необычное в американском подходе к тренировкам?

– Все было по-другому: техника, тактика, подводка к бою. Сейчас у нас это уже все знают и умеют, появились новые тренеры, который сами выступали на высоком уровне. Но тогда для меня все это было как Диснейленд. Я поражался многим вещам.

Оказывается, надо пить воду, когда гоняешь вес. Что они до последнего кушают углеводы. Что кардио бойца ММА зависит не от бега в гору, а от спаррингов непосредственно по ММА. Что кардиоработа должна быть приближена к бою и что если ты отпахал, то это не значит, что будешь дышать. Раньше ребята из Дагестана всегда выигрывали первый раунд, а потом сдыхали. Все из-за перетренированности.

Постепенно мы это поняли, прислушались и более научно подошли ко всем методикам. По идее, вся спортивная наука – она же советская. Даже директор по спортивной науке в UFC PI Роман Фомин, наш земляк, внедряет систему, которая была в советские времена. Тренировка для единоборцев – методика нашего профессора Селуянова.

Физическая сила, физическая работа для единоборцев должна быть приближена к бою. Многие бегают в гору, ходят на кроссфиты, толкают штанги и хотят дышать три раунда в ММА. Сейчас люди уже начали все понимать. Советская и российская фармакология базовая во всем мире. Мы немного об этом забыли и не ценим должным образом специалистов, которые есть в России.

– Правильно понимаю, что вы были во всех ведущих залах ММА в США: у Рэя Лонго, Марка Генри, в Jackson Wink, Xtreme Couture, UFC PI, AKA и ATT?

– Я не тренировался у Рэя Лонго. Тренировался у Марка Генри и Рикардо Алмейды, у Майкла Винкелджона и Грега Джексона в Альбукерке. В Xtreme Couture часто приезжал, немного понимаю их методику. Поработал с Хавьером Мендесом. Последние 1,5 года провел в Таиланде, но там уже нет как такового тайского бокса. Основные навыки я получил от Генри, Алмейды, Винкелджона и Джексона.

В UFC PI тестируют тело и по показателям дают тренировку на физику. Бойцы приходят туда лечить травмы и делать кроссфит. Там столовая, восстановительные процедуры, тренеры по общей физической подготовке, но тренера по ММА нет. В ATT я приходил пару раз побороться на тренировке у Стива Мокко. Но американский стиль борьбы почти везде одинаковый. В Нью-Джерси тоже очень много сильных борцов.

– Вы сказали, что понимаете методику в зале Xtreme Couture. Что за методика?

– Бойцы делятся на группы по три-четыре человека. По минуте идет круговая борьба – три отрезка по семь минут с разных положений. Это хорошая работа на кардио и для тех, кто не умеет бороться. То есть если человек, который не умеет бороться, встанет с человеком, который умеет бороться, то первый отдаст позицию, но через минуту вернется в изначальное положение.

«Я привел Забита в зал к Марку Генри. В первый же день он провел такой спарринг с Барбозой, что весь зал смотрел на их искры»

– У вас в соцсетях есть фото из США с Забитом Магомедшариповым из 2016 года. На тот момент Забит еще не выступал в UFC и вряд ли его кто-то знал в Америке. На спаррингах люди удивлялись в духе: «Что творит этот парень?»

– Я привел Забита в зал к Марку Генри – Марк очень впечатлился. Во-первых, техника Забита. Во-вторых, они похожи по телосложению и подходили друг другу по стилю. Марк тоже высокий, но выступал в 63 кг.

В первый же день Забита провел такой спарринг с Барбозой, что весь зал смотрел на их искры. Генри влюбился в Забита. Мы приходили на тренировку, которая иногда длилась по четыре-пять часов, потому что Марк не мог остановиться. Мы ждали, пока жена позовет его есть или он сам проголодается. Он забывал обо всем и после тренировки еще в течение дня скидывал разные ролики. С Забитом у них были особые отношения.

– У Марка Генри основной бизнес – пиццерия, Рэй Лонго по образованию бухгалтер. Почему они стали успешными тренерами, хотя ММА для них не на первом плане?

– Думаю, поэтому они и успешны. Они не гонятся за деньгами, а делают это из-за любви к спорту.

– Когда у бойца в России проблемы с борьбой, ему советуют ехать в Дагестан. Куда едет американец в США, если у него проблемы с борьбой?

– В Америке во многих штатах крутые колледжи, где борются разного уровня борцы. Но даже для американца лучшее место, чтобы заниматься борьбой – Дагестан и весь Северный Кавказ.

– Говорят, что в Колорадо есть центр борьбы, где готовят олимпийцев. Можно ли туда попасть?

– Да, это олимпийский центр, где тренируется сборная США. Через менеджеров и связи можно поехать, но если ты не борец, не занимаешься этим профессионально, то для них ты будешь, извините за выражение, занозой в жопе.

У олимпийцев своя работа, а ты тут пришел с корявой борьбой и можешь нанести им травму. Зачем ты там нужен? То же самое, когда мы приезжаем на сборы к олимпийской сборной. Мы там вообще не нужны, а нам не нужна борьба со спины, с накатов, с косого захвата. Каждый должен заниматься своим делом. Борьба для ММА – это борьба для ММА.

Конечно, есть борцовские тонкости, которые ты можешь почувствовать и которые тебе может показать борец. Но, чтобы тренироваться с олимпийской сборной, нужно бороться, например, как Рустам Хабилов, у которого хорошая вольная и греко-римская борьба. Или как Ислам Махачев. Но если ты корявый боец ММА, что ты будешь делать в олимпийской сборной? Тебе там не место.

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Фото: АСА ММА ; instagram.com/timurvaliev_df