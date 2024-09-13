Вартанян и Раисов могут провести реванш в ACA в декабре
Вартанян и Раисов могут провести реванш в ACA в декабре.
«Уверен, этот бой будет самым ожидаемым и мощным событием в ММА. Вартанян – победитель Гран‑при и победитель премии «Боец года». Оба спортсмена дали свое принципиальное согласие на поединок в полусредней весовой категории.
Потенциальный реванш может пройти на завершающим год турнире ACA 182 в Москве 14 декабря», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.
Первый бой между Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым прошел в ноябре-2022. Тогда Вартанян победил техническим нокаутом – врачи остановили поединок перед вторым раундом.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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