Топурия ответил Конору: «Нахер Макгрегора. Я тебе яйцами по лбу надаю»

Илия Топурия ответил Конору Макгрегору.

«Нахер тебя, Конор. Каждый день и 24 часа в сутки. Его проблема в том, что я ему яйцами по лбу надаю. Оглядывайся и надейся, что мы не встретимся, иначе это будут твои похороны», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»