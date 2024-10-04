Топурия ответил Усману Нурмагомедову: «Как твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?»

Илия Топурия обвинил Усмана Нурмагомедова в употреблении стероидов.

«Когда последний раз дрался? Это было давно, если честно. Как обстоят твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?» − написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Усман Нурмагомедов − о словах Топурии: «Европеец, скажи, да, когда ты дрался на улице?»