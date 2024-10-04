Топурия ответил Усману Нурмагомедову: «Как твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?»
Илия Топурия обвинил Усмана Нурмагомедова в употреблении стероидов.
«Когда последний раз дрался? Это было давно, если честно. Как обстоят твои дела с допингом? Ты все еще на стероидах?» − написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»
Усман Нурмагомедов − о словах Топурии: «Европеец, скажи, да, когда ты дрался на улице?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Илии Топурии
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