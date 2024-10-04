UFC 307: битва взглядов Алекса Перейры и Халила Раунтри

Алекс Перейра и Халил Раунтри устроили битву взглядов.

В ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити пройдет турнир UFC 307, в главном событии которого состоится титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

После пресс-конференции бойцы устроили битву взглядов.

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