Фото
0

UFC 307: битва взглядов Алекса Перейры и Халила Раунтри

Алекс Перейра и Халил Раунтри устроили битву взглядов.

В ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити пройдет турнир UFC 307, в главном событии которого состоится титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

После пресс-конференции бойцы устроили битву взглядов.

Новый турнир UFC – испытание на высоте 1300 метров над уровнем моря. Вывозимо?

Адесанья − о бое Перейры и Раунтри: «Я ставлю на Алекса, сейчас его момент»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
logoПерейра - Раунтри
Халил Раунтри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Перейра − о лагере к бою с Раунтри: «Теперь я понимаю эту игру»
101 октября, 12:00
Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
11 октября, 07:52
Перейра проведет третью защиту пояса UFC за год. Ага, снова не против Анкалаева
530 сентября, 14:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перейра оценил уровень бойцов UFC: Аспиналл и Джонс − 9/10, Анкалаев − пять
1сегодня, 07:53
Петр Ян выложил видео с тренировки. До боя с Фигейредо осталось полтора месяца
7вчера, 19:34Видео
Топурия ответил Конору: «Нахер Макгрегора. Я тебе яйцами по лбу надаю»
14вчера, 18:34
Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»
7вчера, 17:27
Адесанья съездил в гости к Джо Рогану: «Был фанатом − стал другом»
вчера, 16:27Фото
Гассиев подерется с датчанином Юнгквистом 19 октября в Австрии
8вчера, 15:33
Усик ответил Фьюри: «Друг, ты реально крутой»
2вчера, 14:41
Усман Нурмагомедов − о словах Топурии: «Европеец, скажи, да, когда ты дрался на улице?»
11вчера, 14:37
Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»
1вчера, 13:07
Анкалаев − о словах Уайта: «Я ценю это, но сейчас думаю только о Ракиче»
4вчера, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
227 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото