Адесанья − о бое Перейры и Раунтри: «Я ставлю на Алекса, сейчас его момент»

Исраэль Адесанья сделал прогноз на бой Алекса Перейры и Халила Раунтри.

«Я выбираю Алекса, потому что сейчас его момент. Раунтри не грэпплер, он кикбоксер. Он не проводит тейкдаунов.

Если драться с Перейрой, то я был единственным, кто вырубил его в стойке. Все остальные были обычными отбросами.

Раунтри, если и сможет это сделать, то ему придется очень для этого потрудиться. Вероятно, Халил не сможет добраться до Алекса. Перейра любит использовать свой рич. Думаю, Поэтан победит ТКО или нокаутом», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, что бой Алекса Перейры и Халила Раунтри пройдет в ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити.

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