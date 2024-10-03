Адесанья − о бое Перейры и Раунтри: «Я ставлю на Алекса, сейчас его момент»
Исраэль Адесанья сделал прогноз на бой Алекса Перейры и Халила Раунтри.
«Я выбираю Алекса, потому что сейчас его момент. Раунтри не грэпплер, он кикбоксер. Он не проводит тейкдаунов.
Если драться с Перейрой, то я был единственным, кто вырубил его в стойке. Все остальные были обычными отбросами.
Раунтри, если и сможет это сделать, то ему придется очень для этого потрудиться. Вероятно, Халил не сможет добраться до Алекса. Перейра любит использовать свой рич. Думаю, Поэтан победит ТКО или нокаутом», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, что бой Алекса Перейры и Халила Раунтри пройдет в ночь на 6 октября в Солт-лейк-Сити.
Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Адама Кароллы
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