Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
Шон Стрикленд уверен в победе Алекса Перейры над Халилом Раунтри.
«Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу. Думаю, что мы это видели по бою с Энтони Смитом.
Просто не допускаю, что это возможно. Считаю, что у Халила нет необходимых инструментов, чтобы победить Алекса.
Он не может нокаутировать его, не может перебить его, не может забороть его. Думаю, что Алекс легко справится», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.
Напомним, что бой Алекса Перейры и Халила Раунтри состоится в ночь на 6 октября.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Хелен Йи
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