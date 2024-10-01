Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»

Шон Стрикленд уверен в победе Алекса Перейры над Халилом Раунтри.

«Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу. Думаю, что мы это видели по бою с Энтони Смитом.

Просто не допускаю, что это возможно. Считаю, что у Халила нет необходимых инструментов, чтобы победить Алекса.

Он не может нокаутировать его, не может перебить его, не может забороть его. Думаю, что Алекс легко справится», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

Напомним, что бой Алекса Перейры и Халила Раунтри состоится в ночь на 6 октября.

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