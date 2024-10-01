Перейра − о лагере к бою с Раунтри: «Теперь я понимаю эту игру»
Алекс Перейра доволен подготовкой к бою с Халилом Раунтри.
«В этом лагере я добился значительных успехов в плане прогресса и подготовки. Я уже сказал Гловеру, что теперь понимаю эту игру. Чувствую себя отлично и уверенно», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, который в ночь на 6 октября подерется с Халилом Раунтри.
Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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