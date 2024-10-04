Новый турнир UFC – испытание на высоте 1300 метров над уровнем моря. Вывозимо?

Особенности рельефа Юты.

UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити – столице горного штата Юта. С атмосферными пейзажами, но в непростых условиях среднегорья.

Как высота повлияет на подготовку и выступление бойцов?

Юта – штат с очень разнообразным рельефом. Перепады высот в пределах Солт-Лейк-Сити – от 1280 до 2868 м над уровнем моря

Вы наверняка видели те самые пейзажи Юты – огромные скалы посреди пустыни, каменные арки и каньоны, простирающиеся на многие квадратные километры. Штату повезло (или нет) с расположением на стыке трех географических регионов: Скалистых Гор (горный хребет), Большого Бассейна (нагорье) и плато Колорадо. Благодаря этому в Юте интереснейшая природа и огромная разница между низшей и высшей точкой – почти 3500 м.

Столица Юты, Солт-Лейк-Сити, расположена совсем не в пустынном пейзаже. Город получил название из-за расположенного рядом Большого Соленого озера – самого большого озера на западе США. С другой стороны Солт-Лейк-Сити окружен горными хребтами Уосатч и Оквир, покрытыми лесами. Расположение между крупным водоемом и горными хребтами создает в городе большие перепады высот – от 1280 до 2868 м над уровнем моря.

Дельта-центр, в котором пройдет UFC 307, находится на высоте 1318 м, что более чем в два раза превышает высоту на любимой арене UFC – T-Mobile в Лас-Вегасе. Вместе с высотой Юту отличает достаточно сухой и полупустынный климат. Субботним вечером в Солт-Лейк-Сити прогнозируют низкую влажность (29%). Бойцам остается надеяться, что на арене ситуация будет лучше.

Как проходили прошлые турниры в горных условиях? Эдвардс и Блахович выдыхались в Солт-Лейк-Сити, Веласкес из-за усталости проиграл в Мехико

После возвращения к турнирам с болельщиками UFC Солт-Лейк-Сити превратился в традиционную ежегодную локацию. До пандемии в столице Юты прошел лишь один турнир – UFC Fight Night в 2016 году. А теперь – третий турнир за последние три года. Похоже, бурно развивающийся Солт-Лейк-Сити понравился Дане Уайту.

Прошлый турнир состоялся в июле-2023. В мейн-ивенте Джастин Гейджи вырубил Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF, а в ко-мейн ивенте Алекс Перейра дебютировал в полутяжелом весе. Для Перейры старт поединка складывался достаточно тяжело: Ян Блахович контролировал его почти весь первый раунд. Но уже во втором Блахович выглядел серьезно уставшим – удивительно для бойца, контролировавшего соперника в борьбе.

За год до этого в ко-мейн ивенте UFC 278 мучились оба соперника – Пауло Коста и Люк Рокхолд. К концу поединка они выглядели изнеможенными: сказались не только высота, но и возраст (в случае Рокхолда) и большая мышечная масса (в случае Косты). Позже, в главном бою вечера, подозрительно быстро замедлился Леон Эдвардс – после удачного первого раунда он вчистую проиграл следующие три. От поражения спас тот самый хай-кик.

Самый мощный пример влияния высоты на выступление бойца – не из Солт-Лейк-Сити, а из Мехико, расположенного еще выше. В июне-2015 Кейн Веласкес, закрывший трилогию против Джуниора дос Сантоса и восстановившийся после травмы крестообразных связок, прибыл в столицу Мексики на UFC 188. Веласкес прилетел в Мехико менее чем за две недели до боя и вскоре понял – без акклиматизации будет очень тяжело.

«Первая тренировка прошла ужасно, просто ужасно. Помню, как Кейн выдохся в течение первых 30 секунд работы на лапах. Рокхолд, тренировавшийся вместе с ним, не мог выдержать и раунда. Тогда я понял – мы в беде», – рассказывал Хавьер Мендес.

Мендесу пришлось экстренно перестраивать геймплан для Веласкеса. Идея простая – попытаться снести более возрастного Фабрисио Вердума за счет темпа и прессинга. Не сработало: Вердум пережил стартовый напор Веласкеса, а в третьем раунде сконтрил ленивую попытку перевода от уставшего соперника гильотиной и засабмитил.

Как высота влияет на перформанс бойцов? Сколько нужно времени на акклиматизацию? Спросили у врача

Может показаться, что все примеры из прошлых поединков UFC в Юте – просто совпадения: базовый кикбоксер Блахович не привык к борцовской работе и неправильно дышал, Эдвардс тоже устал от борьбы, Коста – слишком мускулистый, а Рокхолд – слишком возрастной. Мы спросили о влиянии среднегорья у Леонида Карева – главного врача флагманского медицинского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте.

– На высоте 1300 м над уровнем моря организм начинает работать иначе. Сердце бьется медленнее, уменьшается количество крови, которое оно перекачивает, кровь хуже переносит кислород и становится гуще, из-за этого снижается способность тела использовать кислород эффективно. Это приводит к тому, что мышцы быстрее устают и накапливают лактат. В результате спортсмены на этой высоте часто показывают худшие результаты, потому что их организму сложнее работать в условиях недостатка кислорода.

В течение нескольких дней организм приспосабливается к жизни на высоте. Чтобы компенсировать недостаток кислорода, сердце начинает биться быстрее, повышается давление в легких, кровь перераспределяется по организму и сердце начинает перекачивать ее активнее. Эти изменения помогают телу вернуться к нормальному состоянию. Поэтому для успешного выступления на соревнованиях в горах спортсменам нужно время для адаптации к условиям высокогорья.

– Сколько нужно времени?

– Мы опросили многих спортсменов, которые проходили у нас ежегодные медицинские осмотры. Выяснили, что это зависит от вида спорта, квалификации спортсмена, прошлого соревновательного опыта в горной местности и от конкретного места проведения соревнований. Но в среднем акклиматизация занимает от 3 до 10 дней.

– Можно ли воссоздать условия высокогорья с помощью специальных тренировок? Помогает ли гипоксическая маска?

– Да. Существует два вида гипоксических тренировок: естественные, в условиях высокогорья, и искусственные – барокамеры, маски с гипоксической смесью и другие устройства. Они создают нужные условия, при этом человеку не нужно выезжать в горы. Более эффективным средством для ускорения процесса акклиматизации считается искусственная гипоксическая тренировка. В ней можно сочетать гипоксические и нормальные условия, моделируя различные ситуации.

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Алекс Перейра и Халил Раунтри – участники главного поединка вечера на UFC 307 – тренируются в условиях среднегорья уже больше месяца. Учитывая, что на акклиматизацию нужно не больше 10 дней, можно рассчитывать на противостояние бойцов в лучших кондициях.

Фото: Mara Brandl, Valentin Wolf, Horst Sollinger, John Pulsipher/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Josh Hedges, Jeff Bottari