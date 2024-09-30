Перейра проведет третью защиту пояса UFC за год. Ага, снова не против Анкалаева

Всем привет ! В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити пройдет UFC 307. Турнир возглавит бой в полутяжелом весе между чемпионом Алексом Перейрой и восьмым номером дивизиона Халилом Раунтри.

Перейра проведет уже третий титульный бой в 2024 году – до этого защитил пояс против Иржи Прохазки и Джамала Хилла, победив обоих досрочно. И да, вместо поединка против второго номера дивизиона Магомеда Анкалаева Перейра получил Халила Раунтри, который идет на стрике из пяти побед и впервые подерется за титул.

Справедливо? «Я не избегаю Магомеда. Журналистам нужно уладить этот вопрос с UFC. Я не виноват, что у Анкалаева такой скучный стиль боя, что никто не хочет смотреть его бои», – объяснял Перейра. Анкалаев ответил: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с парнем, у которого восьмой номер в рейтинге».

Главные бои турнира :

• 🏆 Алекс Перейра – Халил Раунтри

• 🏆 Ракель Пеннингтон – Джулианна Пенья

• Жозе Альдо – Марио Баутиста

• Кетлин Виера – Кайла Харрисон

• Роман Долидзе – Кевин Холланд

• Стивен Томпсон – Хоакин Бакли

• Сезар Алмейда – Игорь Потеря

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию!