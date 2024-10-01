Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)

В команде Умара Нурмагомедова назвали дату возможного боя с Мерабом Двалишвили.

«Бой возможен в январе 2025 года», − цитирует ТАСС источника в команда Умара Нурмагомедова .

Умар в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена. Двалишвили в сентябре-2024 победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Двалишвили не верит, что Умару дважды предлагали бой с ним: «Теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Покажи фанатам контракт и даты»

Умар ответил Двалишвили: «С доисторических времен никого не волнует уважение трусов»