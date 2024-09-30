Умар ответил Двалишвили: «С доисторических времен никого не волнует уважение трусов»
Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинения во лжи со стороны Мераба Двалишвили.
«Это та же травма, с которой ты был готов драться против Кори [Сэндхагена]? Я основываюсь только на словах менеджера. С доисторических времен никого не волнует уважение трусов», – ответил в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов на критику Мераба Двалишвили.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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