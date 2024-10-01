Мераб получил 367 тысяч долларов от правительства Грузии за победу над О’Мэлли (журналист Георгий Кокиашвили)

Мераб Двалишвили получил премию от правительства Грузии за титул UFC.

«Правительство Грузии подарило Мерабу Двалишвили миллион лари (367 тысяч долларов) за титул UFC.

Мераб сообщил, что отдаст эти деньги на благотворительность и развитие залов по ММА, джиу-джитсу, дзюдо и борьбе, чтобы в Грузии выросли новые чемпионы UFC», − написал в соцсетях журналист «Сетанты» Георгий Кокиашвили.

Напомним, что в сентябре-2024 Шон О’Мэлли утратил титул UFC , проиграв Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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