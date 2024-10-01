Умар − о Мерабе: «У него нет других вариантов. Я − следующий»
Умар Нурмагомедов назвал себя следующим претендентом на титульник в легчайшем весе UFC.
«У Мераба нет других вариантов. Его единственный вариант − драться со мной. Я − следующий претендент на титульник в легчайшем весе UFC. Иншаллах», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября
Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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