Умар − о Мерабе: «У него нет других вариантов. Я − следующий»

Умар Нурмагомедов назвал себя следующим претендентом на титульник в легчайшем весе UFC.

«У Мераба нет других вариантов. Его единственный вариант − драться со мной. Я − следующий претендент на титульник в легчайшем весе UFC. Иншаллах», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября

Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)