1

Умар − о Мерабе: «У него нет других вариантов. Я − следующий»

Умар Нурмагомедов назвал себя следующим претендентом на титульник в легчайшем весе UFC.

«У Мераба нет других вариантов. Его единственный вариант − драться со мной. Я − следующий претендент на титульник в легчайшем весе UFC. Иншаллах», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября

Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар ответил Двалишвили: «С доисторических времен никого не волнует уважение трусов»
29вчера, 07:39
Двалишвили не верит, что Умару дважды предлагали бой с ним: «Теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Покажи фанатам контракт и даты»
2вчера, 07:26
Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»
2428 сентября, 16:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Позиции Мойкано и Сен-Дени не изменились после боя в Париже: Ренато посек Бенуа до врачебной остановки
11 минут назад
Обновление рейтингов UFC: Евлоев поднялся на пятое место в полулегком дивизионе
сегодня, 10:01
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 09:30
Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»
3сегодня, 09:21
Босс PFL – о дебюте Джейка Пола в ММА: «Планируем это мега-событие в 2025 году»
сегодня, 08:46
Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября
6сегодня, 08:21
Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
1сегодня, 07:52
Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)
5сегодня, 07:32
Первый канал покажет бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире
39вчера, 18:57
Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»
23вчера, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
127 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото