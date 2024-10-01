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Мойкано считает, что должен быть шестым в легком дивизионе UFC: «Физиев, Гамрот и Дариуш после поражений, Чендлер сидит без дела»

Ренато Мойкано потребовал поставить его на шестое место в легком дивизионе UFC.

«Если рейтинги UFC – не полное дерьмо, то завтра же я должен стать шестым в легком весе. Почему? За последние восемь месяцев я победил трижды, у меня шесть побед в легком весе и пять финишей.

Кто находится выше меня в рейтинге? Холлоуэй − легенда, но он полулегковес, будет драться за титул. Если уж на то пошло, то за победу над Гейджи его должны были сделать третьим.

Физиев − проиграл дважды, не дрался уже год. Гамрот − проиграл Хукеру. Дариуш проиграл два раза подряд, не дрался с декабря-2023.

Чендлер − если кто и не заслуживает этого места, то это Майкл. У него 2-3 в UFC, он не дрался два года после проигрыша Дастину Порье.

Пора мне стать шестым номером на планете. Отмечайте журналистов, давайте сделаем это! Я не могу не быть шестым номером», − написал в соцсетях легковес UFC Ренато Мойкано, который 28 сентября победил Бенуа Сен-Дени.

Позиции Мойкано и Сен-Дени не изменились после боя в Париже: Ренато посек Бенуа до врачебной остановки

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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