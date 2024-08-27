Хабиб признался, что был близок к отказу от боя с Гейджи: «За месяц до боя я лежал в больнице»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что мог отказаться от боя с Джастином Гейджи
«В голове у меня крутилась мысль: «Это мой последний бой, очень хочу после этого завершить». Я обещал матери уйти.
И вот за месяц до боя я лежал в больнице с травмой. Как я объясню матери, что мне понадобится еще один тренировочный лагерь? Она же не поймет», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который победил Джастина Гейджи осенью-2020 удушающим приемом и завершил карьеру с рекордом 29-0.
UPD Это интервью было записано в 2021 году.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Inspire Me Podcast
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