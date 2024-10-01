Позиции Мойкано и Сен-Дени не изменились после боя в Париже: Ренато посек Бенуа до врачебной остановки
Ренато Мойкано не улучшил позицию в легком дивизионе UFC после победы над Бенуа Сен-Дени.
28 сентября в Париже состоялся турнир UFC Fight Night 243, в главном бою которого Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом: после второго раунда врач остановил поединок из-за рассечения над глазом француза.
В обновленном рейтинге UFC Мойкано остался на 11-м месте в легком дивизионе, несмотря на победу. Сен-Дени не потерял 12-ю строчку, на которой он подошел к бою с Ренато.
Обновление рейтингов UFC: Евлоев поднялся на пятое место в полулегком дивизионе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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