Ренато Мойкано: «Я лучший легковес. Побью даже Хабиба, если он вернется»
Ренато Мойкано назвал себя лучшим легковесом планеты.
«Бой с Сен-Дени? Я ожидал, что полностью изобью его. Так и произошло. Не посчитайте это излишней самоуверенностью, просто я готовился к этому.
Ребята, приготовьтесь, Мани-Мойкано идет за золотом. Я лучший легковес, мне нужно доказать это. Не могу позволить себе поражение.
Мне нужно платить за дом, хочу видеть взросление сына в большом доме с бассейном на заднем дворе.
Пока за дом не уплачено, пока на мне висит долг, я не могу позволить себе поражение. Наверное, я бы даже Хабиба побил, если он вернется», − сказал легковес UFC Ренато Мойкано.
Мойкано считает, что должен быть шестым в легком дивизионе UFC: «Физиев, Гамрот и Дариуш после поражений, Чендлер сидит без дела»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN
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