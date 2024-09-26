Бивол − о стиле Бетербиева: «У Артура много навыков, ожидаю от него всего»
«Не знаю, можно ли сказать, что я просто лучше и быстрее двигаюсь или что-то такое. Я боец, у которого достаточно силы, скорости, подвижности, техники и интеллекта.
Иногда я в разной степени использую навыки. Вот как я могу описать себя. Ожидаю от Артура всего. Он может переть на меня, может давить, может двигаться очень быстро, а еще он может отступать и контратаковать. У него много навыков. Это показывает, насколько он хороший боксер», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира.
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