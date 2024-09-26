Бетербиев отказался давать прогноз на бой с Биволом: «Я не предсказатель, а обыкновенный боксер»
Артур Бетербиев не хочет давать прогноз на бой с Дмитрием Биволом.
«Сейчас меня ждет бой мечты. Все мои бои − это Дмитрий Бивол. После поединка посмотрим, кто станет следующим.
Не люблю делать прогнозы на бои, я не предсказатель, а обыкновенный боксер. Делаю работу так, как могу. Сделаю все, что в моих силах», − сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 12 октября подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира.
Бивол и Бетербиев расправляются с врагами и даже медведем за корону – мегапромо в образе из «Викингов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Stomping Ground
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