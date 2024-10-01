Тренер Махачева раскритиковал бокс и ММА: «Это не настоящий спорт. И так будет, пока можно выбирать соперников в угоду просмотрам»

Хавьер Мендес раскритиковал бокс и ММА.

«Сколько раз я говорил, что это не настоящий спорт? ММА никогда не были настоящим спортом, бокс − аналогично.

И так будет, пока люди могут выбирать соперников в угоду просмотрам и зрителям, которые влияют на ситуацию.

Бокс был бы настоящим спортом, если бы чемпионы WBA или WBC не говорили: «Я не буду драться с этим парнем».

Они получают титул, а потом не хотят с кем-то драться. Почему? Потому что им можно. Это настоящий спорт? Нет. В настоящем спорте боец Х дерется против бойца Х», − сказал главный тренер зала AKA Хавьер Мендес .

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