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Тренер Махачева раскритиковал бокс и ММА: «Это не настоящий спорт. И так будет, пока можно выбирать соперников в угоду просмотрам»

Хавьер Мендес раскритиковал бокс и ММА.

«Сколько раз я говорил, что это не настоящий спорт? ММА никогда не были настоящим спортом, бокс − аналогично.

И так будет, пока люди могут выбирать соперников в угоду просмотрам и зрителям, которые влияют на ситуацию.

Бокс был бы настоящим спортом, если бы чемпионы WBA или WBC не говорили: «Я не буду драться с этим парнем».

Они получают титул, а потом не хотят с кем-то драться. Почему? Потому что им можно. Это настоящий спорт? Нет. В настоящем спорте боец Х дерется против бойца Х», − сказал главный тренер зала AKA Хавьер Мендес.

Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»

Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Хавьера Мендеса
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