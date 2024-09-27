Боец UFC Железнякова − об Иман Хелиф: «Она девочка и много раз проигрывала до Олимпиады»
Боец UFC Дарья Железнякова заступилась за Иман Хелиф.
«Иман Хелиф – на самом деле девочка, которая просто выглядит не очень хорошо. Я сама из мира бокса. Люди подняли шумиху просто из ничего.
Моя знакомая ездила с ней на турниры и рассказывала, что наши девчонки из России ее били и побеждали. На Олимпиаде поднялась шумиха.
До Игр она проигрывала много раз. Но Олимпиаду я не смотрела. Единственный раз мы с подружкой увидели велокросс, когда улицы были перегорожены», − сказала боец UFC Дарья Железнякова.
Хелиф – Маску: «Ты ненавидишь меня, хотя даже меня не знаешь. Не знаю, почему ты устроил эту травлю»
В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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