  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Боец UFC Железнякова − об Иман Хелиф: «Она девочка и много раз проигрывала до Олимпиады»

Боец UFC Дарья Железнякова заступилась за Иман Хелиф.

«Иман Хелиф – на самом деле девочка, которая просто выглядит не очень хорошо. Я сама из мира бокса. Люди подняли шумиху просто из ничего.

Моя знакомая ездила с ней на турниры и рассказывала, что наши девчонки из России ее били и побеждали. На Олимпиаде поднялась шумиха.

До Игр она проигрывала много раз. Но Олимпиаду я не смотрела. Единственный раз мы с подружкой увидели велокросс, когда улицы были перегорожены», − сказала боец UFC Дарья Железнякова.

Хелиф – Маску: «Ты ненавидишь меня, хотя даже меня не знаешь. Не знаю, почему ты устроил эту травлю»

В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoUFC
logoMMA
logoбокс
logoДарья Железнякова
logoИман Хелиф
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – об участии бойцов UFC в боксерских боях: «Точно нет. Полностью раздельно»
225 сентября, 08:12
О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»
424 сентября, 14:43
Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Это лучшее, что может произойти»
224 сентября, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
4сегодня, 09:48Фото
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 09:11
Шара Буллет − о бое с Петросяном: «Всех чемпионов передо мной ставьте, готов их всех хрустнуть»
2сегодня, 08:59
Взвешивание UFC Fight Night 243: Сен-Дени и Мойкано показали одинаковый вес и другие бои
сегодня, 08:44
Спортс’’ ищет универсального автора в раздел единоборств
сегодня, 08:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45