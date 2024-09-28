Перейра заинтересован в поединке по боксу: «Боксеров можно побить – на это способен не только я, но и другие бойцы ММА»

Алекс Перейра рассказал о желании провести бой по боксу.

«Конечно, я бы очень хотел провести боксерский поединок. Многие боксеры считают, что бойцы ММА не имеют против них никаких шансов. Я же думаю, что их можно побить – на это способен не только я, но и другие парни.

На этой неделе я опубликую видео спарринга с известным боксером из Бразилии, так что вы сами сможете все увидеть. В каком весе мог бы состояться дебютный бой? В тяжелом», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Энтони Джошуа: «Перейре стоит попробовать себя в боксе»

Перейра отреагировал на совет Джошуа: «Польщен, что ты так считаешь. С кем мне стоит подраться?»