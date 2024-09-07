Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»
Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев не отклоняет предложения UFC о боях
«Ислам не выбирает соперников. Что в UFC предложат, на то он и скажет «да». Вопрос в том, когда он это скажет? Он чемпион, готов драться с любым, не скажет «нет» никому. Кого ему дадут, с тем он и подерется», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Напомним, что в последний раз Махачев дрался в июне-2024, когда защитил титул в бою с Дастином Порье.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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