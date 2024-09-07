Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»

Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев не отклоняет предложения UFC о боях

«Ислам не выбирает соперников. Что в UFC предложат, на то он и скажет «да». Вопрос в том, когда он это скажет? Он чемпион, готов драться с любым, не скажет «нет» никому. Кого ему дадут, с тем он и подерется», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес .

Напомним, что в последний раз Махачев дрался в июне-2024, когда защитил титул в бою с Дастином Порье.

Мендес не исключил подъем Махачева в средний вес: «Не зря же он занимает первое место в рейтинге P4P»

Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»