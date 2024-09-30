Гловер Тейшейра: «Перейра сильнее любого тяжеловеса, с которым я тренировался»

Гловер Тейшейра оценил перспективы Алекса Перейры в тяжелом дивизионе.

«Он способен уничтожать тяжеловесов, потому что у него есть сила, способность читать оппонентов и мощь.

Алекс сильнее любого тяжеловеса, с которым я когда-либо тренировался», – заявил экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра .

Алекс Перейра: «Согласен с Уайтом. Джонс – лучший до тех пор, пока не закончит карьеру»

Перейра заинтересован в поединке по боксу: «Боксеров можно побить – на это способен не только я, но и другие бойцы ММА»