Гловер Тейшейра: «Перейра сильнее любого тяжеловеса, с которым я тренировался»
Гловер Тейшейра оценил перспективы Алекса Перейры в тяжелом дивизионе.
«Он способен уничтожать тяжеловесов, потому что у него есть сила, способность читать оппонентов и мощь.
Алекс сильнее любого тяжеловеса, с которым я когда-либо тренировался», – заявил экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра.
Алекс Перейра: «Согласен с Уайтом. Джонс – лучший до тех пор, пока не закончит карьеру»
Перейра заинтересован в поединке по боксу: «Боксеров можно побить – на это способен не только я, но и другие бойцы ММА»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
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