Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»

Алекс Перейра отрицает, что избегает поединка с Магомедом Анкалаевым.

«Я не избегаю Магомеда. Журналистам нужно уладить этот вопрос с UFC. Я не виноват, что у Анкалаева такой скучный стиль боя, что никто не хочет смотреть его бои», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

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