Анкалаев – о словах Перейры про скучный стиль: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с восьмым номером рейтинга»

Магомед Анкалаев отреагировал на обвинения Алекса Перейры в скучном стиле.

«У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с парнем, у которого восьмой номер в рейтинге.

Давай по-настоящему сосредоточимся на твоем поединке. Я поступлю так же», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, 6 октября Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном поединке UFC 307.

Анкалаев будет болеть за Перейру в поединке с Раунтри: «Алекс, удачи на выходных. Вперед, чемпион»

Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»