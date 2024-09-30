Анкалаев – о словах Перейры про скучный стиль: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с восьмым номером рейтинга»
Магомед Анкалаев отреагировал на обвинения Алекса Перейры в скучном стиле.
«У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с парнем, у которого восьмой номер в рейтинге.
Давай по-настоящему сосредоточимся на твоем поединке. Я поступлю так же», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, 6 октября Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном поединке UFC 307.
Анкалаев будет болеть за Перейру в поединке с Раунтри: «Алекс, удачи на выходных. Вперед, чемпион»
Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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