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Анкалаев – о словах Перейры про скучный стиль: «У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с восьмым номером рейтинга»

Магомед Анкалаев отреагировал на обвинения Алекса Перейры в скучном стиле.

«У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он знает, почему дерется не со мной, а с парнем, у которого восьмой номер в рейтинге.

Давай по-настоящему сосредоточимся на твоем поединке. Я поступлю так же», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, 6 октября Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном поединке UFC 307.

Анкалаев будет болеть за Перейру в поединке с Раунтри: «Алекс, удачи на выходных. Вперед, чемпион»

Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
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