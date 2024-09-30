Анкалаев будет болеть за Перейру в поединке с Раунтри: «Алекс, удачи на выходных. Вперед, чемпион»

Магомед Анкалаев пожелал удачи Алексу Перейре в поединке с Халилом Раунтри.

«Алекс, удачи на выходных. Я болею за тебя. Вперед, чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном событии UFC 307 в ночь на 6 октября.

Алекс Перейра: «Я не избегаю Анкалаева. Не виноват, что никто не хочет смотреть его скучный стиль»

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