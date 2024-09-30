Анкалаев будет болеть за Перейру в поединке с Раунтри: «Алекс, удачи на выходных. Вперед, чемпион»
Магомед Анкалаев пожелал удачи Алексу Перейре в поединке с Халилом Раунтри.
«Алекс, удачи на выходных. Я болею за тебя. Вперед, чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Перейра подерется с Халилом Раунтри в главном событии UFC 307 в ночь на 6 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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