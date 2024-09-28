Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»

Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым.

«Шон О’Мэлли написал мне во вторник. Он хочет получить реванш – уверен, что выиграл у меня. Готов доказать ему, что могу побить его еще раз. Могу дать ему быстрый реванш в Нью-Йорке.

Я не избегаю Умара – после повторного боя с О’Мэлли буду готов драться с ним или любым другим, кого UFC выставит против меня», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Абдель-Азиз заявил, что следующий бой Умара будет титульным: «Договоренность достигнута»

«Обиделся». Умар сообщил, что Двалишвили заблокировал его в соцсетях