Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»
Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым.
«Шон О’Мэлли написал мне во вторник. Он хочет получить реванш – уверен, что выиграл у меня. Готов доказать ему, что могу побить его еще раз. Могу дать ему быстрый реванш в Нью-Йорке.
Я не избегаю Умара – после повторного боя с О’Мэлли буду готов драться с ним или любым другим, кого UFC выставит против меня», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Абдель-Азиз заявил, что следующий бой Умара будет титульным: «Договоренность достигнута»
«Обиделся». Умар сообщил, что Двалишвили заблокировал его в соцсетях
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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