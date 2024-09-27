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Умар − о желании Мераба драться с О’Мэлли: «Он готов драться со всеми, кроме меня»

Умар Нурмагомедов посмеялся над желанием Мераба Двалишвили драться с Шоном О’Мэлли.

«Он готов драться с кем угодно, кроме меня», − написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
легчайший вес
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