Умар − о желании Мераба драться с О’Мэлли: «Он готов драться со всеми, кроме меня»
Умар Нурмагомедов посмеялся над желанием Мераба Двалишвили драться с Шоном О’Мэлли.
«Он готов драться с кем угодно, кроме меня», − написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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