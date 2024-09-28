Абдель-Азиз заявил, что следующий бой Умара будет титульным: «Договоренность достигнута»

Абдель-Азиз сообщил, что следующий бой Умара Нурмагомедова будет титульным.

«Умар подерется за пояс UFC в легчайшем весе. Договоренность достигнута», – написал менеджер в социальных сетях.

Титул дивизиона принадлежит Мерабу Двалишвили (18-4), который в сентябре выиграл судейским решением у Шона О’Мэлли .

Нурмагомедов (18-0) в последний раз дрался в августе, когда победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

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