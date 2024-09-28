Абдель-Азиз заявил, что следующий бой Умара будет титульным: «Договоренность достигнута»
Абдель-Азиз сообщил, что следующий бой Умара Нурмагомедова будет титульным.
«Умар подерется за пояс UFC в легчайшем весе. Договоренность достигнута», – написал менеджер в социальных сетях.
Титул дивизиона принадлежит Мерабу Двалишвили (18-4), который в сентябре выиграл судейским решением у Шона О’Мэлли.
Нурмагомедов (18-0) в последний раз дрался в августе, когда победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
«Обиделся». Умар сообщил, что Двалишвили заблокировал его в соцсетях
Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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