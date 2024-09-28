«Обиделся». Умар сообщил, что Двалишвили заблокировал его в соцсетях
Умар Нурмагомедов сообщил, что Мераб Двалишвили заблокировал его в соцсетях.
Нурмагомедов поделился скриншотом страницы чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Нормально же общались. Обиделся», – подписал публикацию боец промоушена.
Нурмагомедов (18-0) в последний раз дрался в августе, когда победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
Умар − о желании Мераба драться с О’Мэлли: «Он готов драться со всеми, кроме меня»
Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедов
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости